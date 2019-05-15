أكدت متحدثة باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​ أن "​ألمانيا​ ستبقي على عدد الموظفين بسفارتها وقنصليتها في ​العراق​ في الوقت الحالي"، مشيرةً إلى أن "سفارة ألمانيا في ​بغداد​ تعمل بشكل طبيعي وبكامل موظفيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الألمانية: لن نخفض عدد موظفي سفارتنا في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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