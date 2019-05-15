السفارة الهولندية في العراق تنفي تعليق عملها وتؤكد أن أبوابها مفتوحة وستبقى كذلك

أعلنت ​السفارة الهولندية​ في ​العراق​ أنها "تنفي تعليق عملها"، مؤكدة أن "أبوابها مفتوحة وستبقى كذلك". وكانت قناة "سكاي نيوز عربية" قد أفادت بأن "هولندا علّقت مهامها وعمل بعثتها في العراق بسبب التهديدات الأمنية".

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