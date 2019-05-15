خارجية بريطانيا: هجمات الحوثيين على السعودية تقوض الثقة المطلوبة لحل الصراع في اليمن

أكّد وزير خارجية ​بريطانيا​ ​جيريمي هانت​ أن "هجمات الحوثيين على ​السعودية​ أمس تقوض الثقة المطلوبة لحل الصراع في ​اليمن​"، مشيرًا إلى أن "السلام في اليمن أصبح أقرب من أي وقت مضى والحكمة الدبلوماسية قادرة على تحقيق النتائج".

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