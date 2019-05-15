الدفاع العراقية تنفي التقارير عن وقف الجيش الألماني تدريباته للقوات العراقية

أعلنت ​وزارة الدفاع العراقية​ أنها تنفي التقارير عن وقف ​الجيش الألماني​ تدريباته للقوات العراقية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ينس فلوسدورف قد أعلن مؤخرًا أن "الجيش الألماني علق عمليات التدريب العسكري في العراق حتى إشعار آخر"، متحدثًا عن "زيادة اليقظة لدى الجيش الألماني في العراق" وكاشفًا أنه "لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران، لكن ذلك لا يعني أن برامج التدريب لا يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن واشنطن أرسلت قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات "بي - 52" وصواريخ باتريوت.