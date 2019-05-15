خرازي: توجد سبل عديدة للمعاملات النفطية والالتفاف على الحظر

اكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ال​ايران​ية ​كمال خرازي​ ان "هنالك الكثير من السبل لانجاز المعاملات ​النفط​ية والالتفاف على الحظر الاميركي"، مشيراً إلى أن "القرار الذي اتخذته ايران بوقف العمل ببعض التزاماتها في اطار ​الاتفاق النووي​ لا يتعارض مع نص الاتفاق الذي يسمح لايران بتعليق بعض التزاماتها ان لم يف شركاؤها بالتزاماتهم".

وبشان اوضاع شراء النفط الايراني لفت خرازي إلى أن "​الصين​ تواصل شراء النفط من ايران وقد طمانتنا بانها ستستمر بذلك مستقبلا ايضا وهنالك الكثير من السبل لانجاز المعاملات النفطية والالتفاف على الحظر الاميركي"، مشيراً إلى "أننا نولي الاهتمام للعلاقات الاقتصادية مع قارة اسيا اكثر مما مع الغرب ولكن لا يعني ذلك اننا تابعون لهم، اذ اننا لا نخضع لاي قوة مهما كانت.

واكد "اننا لن نكون البادئين باي حرب ولكن لو تعرضت مصالحنا الحيوية للخطر فسنرد"، مشيراً إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ كان صادقا بانه يسعى للتفاوض مع ايران فليثبت بان الاتفاق الذي ابرمته ​الحكومة الاميركية​ السابقة مهم بالنسبة له، اذ عليها العودة اليه والعمل بتعهداتها وكيف يمكننا التفاوض مع من يرفض جميع تعهدات ​اميركا​ الدولية".