سفيرة الاتحاد الأوروبي: لزيارة مدينة صيدا نكهة خاصة ومميزة كونها تأتي في شهر رمضان

أعربت سفيرة ​الاتحاد الأوروبي​ ​كريستينا لاسن​ عن سعادتها لتواجدها في ​مدينة صيدا​، مشيرة إلى أن "للزيارة نكهة خاصة ومميزة كونها تأتي في ​شهر رمضان​ المبارك. والسيدة ​بهية الحريري​ دعتنا الى الافطار التقليدي، والان نحن نقوم بجولة داخل المدينة وانه لمن الرائع ان نرى كم ان المدينة مفعمة وتنبض بالحياة، وكم ان الاحتفالات تستحق ان نحضرها ونرى هذا المنظر الخلاب للمدينة .لذلك فإنها اُمسية جدًا مميزة، خصوصًا في حضور جميع سفراء الاتحاد الأوروربي في ​لبنان​ وهذا رائع جدًا".

كلام السفيرة جاء خلال حفل افطار وجولة في احياء مدينة صيدا القديمة بدعوة من رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائبة السيدة بهية الحريري".

ويذكر أن تقدم وفد السفراء سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وضم سفراء: ​بريطانيا​ "​كريس رامبلينغ​" ، ​بلغاريا​ "بويان بيليف"، ​تشيكيا​ "ميكايلا فرنكوفا"، ​الدانمارك​ "ميريت جول"، اسبانيا "خوسيه ماريا دولا بينا"، قبرص "كريستينا رافتي"، هولندا "يان والتمانس"، النمسا "ماريان وربا"، بولندا "برزيمسلاو نيسيولوسكي"، ​سلوفاكيا​ "لوبومير ماسكو"، فنلندا "تارجا فرنانديز"، السويد "يورغن ليندستروم" وممثلة سفير فرنسا برونو فوشيه الملحقة الاعلامية في السفارة "ستيفاني صلاح".

وحضر الإفطار الذي اقيم في مطعم "طاولة" على الواجهة البحرية للمدينة: رئيس بلدية صيدا المهندس ​محمد السعودي​ وقنصل ​ايطاليا​ في ​الجنوب​ السيد رفلة دبانة وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​ وامين عام ​تيار المستقبل​ الأستاذ أحمد الحريري ومنسق عام التيار في الجنوب الدكتور ناصر حمود، وشخصيات.