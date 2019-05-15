وصول عميد مجمع الكنائس الشرقية إلى بكركي للمشاركة في مراسم تشييع وجنازة صفير

وصول عميد مجمع الكنائس الشرقية ​الكاردينال ليوناردو ساندري​ الى الصرح البطريركي في ​بكركي​ موفدا من قداسة ​البابا فرنسيس​ للمشاركة في مراسم تشييع وجنازة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​.

ولحظة وصوله الى مطار بيروت اعرب الكاردينال ساندري عن "حزنه العميق لغياب البطريرك صفير"، مشيرا الى انه "جئت بكثير من الحزن لمرافقة البطريرك صفير في رحلته الاخيرة نحو الراحة الابدية وللصلاة مع الكنيسة المارونية من اجل راحة نفسه وكذلك لنقل حزن البابا فرنسيس لهذه الخسارة".

ولفت الى اننا "جميعا وانا شخصيا لدينا ذكرى طيبة جدا عن البطريرك نصر الله صفير الذي كان دائما رجل الكنيسة ورجل الايمان، واذكر بالاخص تواضعه وقد كان رجلا كبيرا يحب لبنان. ان البابا فرنسيس قريب جدا من الكنيسة المارونية ومن الشعب اللبناني وان خسارة البطريرك صفير هي خسارة للكنيسة كما هي خسارة للوطن".