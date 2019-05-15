سفارة تركيا: ملتزمون بالحداد الوطني يوم غد وتنكيس العلم ليومين

أعلنت سفارة ​تركيا​ في ​بيروت​، في بيان، أنه "لمناسبة وفاة غبطة البطريرك الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للطائفة المارونية سابقا، تلتزم سفارة جمهورية تركيا في بيروت الحداد الوطني الذي أعلنته الحكومة ال​لبنان​ية عن طريق تنكيس العلم التركي لمدة يومين، وستغلق السفارة أبوابها يوم الخميس 16 أيار 2019. علاوة على ذلك، يود سفير جمهورية تركيا في لبنان ​هاكان تشاكل​ وموظفو السفارة، أن يعربوا عن خالص تعازيهم وتعاطفهم العميق مع لبنان وحكومته وشعبه، وبصورة خاصة المجتمع الماروني".

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