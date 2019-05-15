متفرغو اللبنانية: الاضراب مستمر حتى تحقيق كل المطالب

أكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر أن "الإضراب مستمر حتى تحقيق كل المطالب، وخصوصا مطلب عدم المس بالرواتب وصندوق تعاضد الاساتذة".
وخلال عقد جمعية عمومية في كلية الاداب والعلوم الانسانية - الفرع الرابع بحضور الاعضاء، وعدد من اساتذة الجامعة اللبنانية من جميع فروع الجامعة في كليات البقاع، أكد المجتمعون ان "قرار الإستمرار بالاضراب او تعليقه يعود للهيئة العامة حصرا".
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