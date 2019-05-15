متفرغو اللبنانية: الاضراب مستمر حتى تحقيق كل المطالب

أكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​ أن "الإضراب مستمر حتى تحقيق كل المطالب، وخصوصا مطلب عدم المس بالرواتب وصندوق تعاضد الاساتذة".

وخلال عقد جمعية عمومية في كلية الاداب و​العلوم​ الانسانية - الفرع الرابع بحضور الاعضاء، وعدد من ​اساتذة الجامعة اللبنانية​ من جميع فروع الجامعة في كليات ​البقاع​، أكد المجتمعون ان "قرار الإستمرار بالاضراب او تعليقه يعود للهيئة العامة حصرا".