تقدمت سفيرة ​الاتحاد الاوروبي​ الى ​لبنان​ ​كريستينا لاسن​ بأحر التعازي الى المجتمع الماروني والى جميع المواطنين اللبنانيين حول وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير وفي رسالة موجهة الى غبطة البطريرك بشارة الراعي في وقت سابق اليوم أبدت الممثلة العليا ل​سياسة​ الأمن و الشؤون الخارجية ونائب رئيس ​المفوضية الأوروبية​ فديريكا موغيريني حزنها العميق وذكرت " مساهمة البطريرك الراحل لانهاء الحرب الاهلية في لبنان اضافة الى دوره الهام في نشر حوار ما بين الاديان وقيم التسامح والتنوع والعيش السلمي المشترك" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسن تقدمت بالتعازي الى اللبنانيين بوفاة البطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.