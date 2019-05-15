قبلان: الموقف المسيحي كان ولا يزال مقاومًا في وجه كل من يريد أن يقمع الحرية ويستبد ويحتلّ البلد

أكّد المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ أن "الاحتلال ال​اسرائيل​ي هو أساس المشاكل وسبب كل ما يحصل في منطقة ​الشرق الأوسط​"، مشيرًا إلى أن "كل شخص له استراتيجيته المبنية على الأولوية ونظرته لموقع ​لبنان​ انطلاقًا من رأيه ورؤيته الشخصية".

وأكّد الشيخ قبلان، في حديث تلفزيوني، أنه "لم أوافق البطريرك صفير في بعض آرائه حيال اسرائيل لأنني ابن قرى دفعت أثمان غالية شهداء في ​الجنوب​ بسبب اسرائيل"، منوهًا بـ"مكانة البطريرك وتاريخيته، ما يجعلني أقول إنه معذور في ما يقول وفي ما يفعل وفي ما يقتنع".

ولفت إلى "أنني حين أقرأ تاريخ ​البطريركية المارونية​ و​المقاومة​ التي خاضها رجال الدين المسيحيين ضد المماليك، يمكنني القول إنني كنت مستفيدًا من ذلك ووقفت مع المسيحي ضدّ التدخلات الخارجية لمصلحة الوطن"، مشددًا على أن "الموقف المسيحي كان ولا يزال مقاومًا في وجه كل من يريد أن يقمع الحرية ويستبد ويحتلّ البلد".