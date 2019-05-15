أكّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "الاحتلال الاسرائيلي هو أساس المشاكل وسبب كل ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "كل شخص له استراتيجيته المبنية على الأولوية ونظرته لموقع لبنان انطلاقًا من رأيه ورؤيته الشخصية".
وأكّد الشيخ قبلان، في حديث تلفزيوني، أنه "لم أوافق البطريرك صفير في بعض آرائه حيال اسرائيل لأنني ابن قرى دفعت أثمان غالية شهداء في الجنوب بسبب اسرائيل"، منوهًا بـ"مكانة البطريرك وتاريخيته، ما يجعلني أقول إنه معذور في ما يقول وفي ما يفعل وفي ما يقتنع".
ولفت إلى "أنني حين أقرأ تاريخ البطريركية المارونية والمقاومة التي خاضها رجال الدين المسيحيين ضد المماليك، يمكنني القول إنني كنت مستفيدًا من ذلك ووقفت مع المسيحي ضدّ التدخلات الخارجية لمصلحة الوطن"، مشددًا على أن "الموقف المسيحي كان ولا يزال مقاومًا في وجه كل من يريد أن يقمع الحرية ويستبد ويحتلّ البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر قبلان: الموقف المسيحي كان ولا يزال مقاومًا في وجه كل من يريد أن يقمع الحرية ويستبد ويحتلّ البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.