إعتبر رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية سمير جعجع أن "تجاوب ​الشعب اللبناني​ بالشكل الذي تجاوب به بعد وفاة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ هو شهادة حقيقية"، مشيرا الى ان "صفير كان يعيش كناسك، كان مستقيماً، شفافاً وصادقاً من جميع النواحي. وكان يتمتع بالكرامة الإنسانية ورفض الذهاب الى ​سوريا​ بظل وجود نظام آل الأسد الذي كان ينتقص من كرامة لبنان".

في تصريح له بعد زيارته ​بكركي​ لتقديم واجب العزاء دعا جعجع "ليرحم الله البطريرك صفير وليعطينا نعمته ويوصلنا نحو لبنان الذي نريد".