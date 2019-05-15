إعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "تجاوب الشعب اللبناني بالشكل الذي تجاوب به بعد وفاة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير هو شهادة حقيقية"، مشيرا الى ان "صفير كان يعيش كناسك، كان مستقيماً، شفافاً وصادقاً من جميع النواحي. وكان يتمتع بالكرامة الإنسانية ورفض الذهاب الى سوريا بظل وجود نظام آل الأسد الذي كان ينتقص من كرامة لبنان".
في تصريح له بعد زيارته بكركي لتقديم واجب العزاء دعا جعجع "ليرحم الله البطريرك صفير وليعطينا نعمته ويوصلنا نحو لبنان الذي نريد".
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