البزري جال في أحياء صيدا القديمة مهنئاً بحلول شهر رمضان

جال رئيس بلدسة صيدا الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ في أحياء ​صيدا القديمة​ مهنئاً بحلول ​شهر رمضان​، مطلعاً على الحركة السياحية داخل المدينة، وأمل البزري أن يحمل هذا الشهر تباشير الخير والبركة والإزدهار لصيدا وأبنائها وزوارها وأحيائها القديمة.

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