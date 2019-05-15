مصلحة الليطاني تعلن متابعة الكشف على المؤسسات الصناعية من خلال جلسات الخبرة الفنية

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، أنها تتابع الكشف على المؤسسات الصناعية من خلال جلسات الخبرة الفنية، وتم أمس الكشف على شركة ضاهر انترناشيونال فودز "بوبينز" ​المنصورة​ ​البقاع الغربي​ مع الخبيرين نادين ناصيف وناجي قديح، حيث تبين ان ​المصنع​ ما زال يتخلص من نفاياته السائلة من دون معالجة في القناة الترابية التي تصب في نهر الليطاني، وصرح مدير الشركة جليل الجقل أنه في صدد إنشاء محطة تكرير، استنادا إلى نتائج العينات التي سيتم أخذها الاسبوع المقبل من قبل الخبيرين.

وذكرت ان اليوم تم الكشف على الشركات الثلاث التابعة للسيد سمير الديراني مع الخبيرين ناجي قديح ونادين ناصيف، حيث أن الشركات الثلاث تعمل على معالجة نفاياتها السائلة بواسطة وحدة معالجة واحدة مشتركة. وبعد الكشف على محطة المعالجة، تم الاتفاق على اخذ العينات الاسبوع المقبل للوقوف على مدى فعالية هذه المحطة.