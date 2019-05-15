الميادين: لم يصدر أي موقف من السيستاني حول الأزمة بين إيران وأميركا

كشفت مصادر المقربة من المرجع الديني الشيعي ​علي السيستاني​ لقناة "​الميادين​" أنه "لم يصدر أي موقف من المرجعية حول الأزمة بين ​إيران​ و​أميركا​".

وكان المرجع الديني الشيعي علي السيستاني قد دعا العراقيين للحياد في الصدام بين إيران وأميركا.