الميادين: لم يصدر أي موقف من السيستاني حول الأزمة بين إيران وأميركا

كشفت مصادر المقربة من المرجع الديني الشيعي علي السيستاني لقناة "الميادين" أنه "لم يصدر أي موقف من المرجعية حول الأزمة بين إيران وأميركا".
وكان المرجع الديني الشيعي علي السيستاني قد دعا العراقيين للحياد في الصدام بين إيران وأميركا.
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