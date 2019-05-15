سكن مؤقت ومساعدات مالية.. في لقاء محافظ السويس الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد: عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اللقاء الجماهيري الأسبوعي، بعد انقطاع دام لمدة 3 أسابيع، وذلك بحضور 16 مواطنا استمع المحافظ إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووجه بحلها. ووجه اللواء عبد المجيد صقر، مدير التضامن الاجتماعي، بإجراء بحث لصرف مساعدات مالية لـ4 أسر نظراً لظروفهم الاجتماعية وصرف معاش ضمان اجتماعي لمواطنة أخرى. Advertisements ووجه "صقر" مديري إدارة التسكين ومديرية التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي لـ3 أسر أخرى من أجل توفير سكن لهم في الإيواء العاجل. وتقدم أحد المواطنين بتظلم جماعي عنه وزملائه بإحدى شركات الزيوت، لتأخر صرف رواتبهم، ووجه صقر مدير القوى العاملة بالتواصل مع إدارة الشركة وحل مشكلة العمال. حضر اللقاء الجماهيري مدير إدارة خدمة المواطنين ومدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ومدير القوي العاملة والدكتور محمد يوسف عبد الخالق مدير مديرية الصحة وسلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم.

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