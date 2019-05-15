ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش أ):
أعربت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء التوترات في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ، ودعمها لأي إجراءات هادفة إلى الحل السلمي، محذرة من أي تصعيد عسكري.
وقالت أولريك ديمر المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - "نراقب التوترات المتزايدة في المنطقة بقلق بالغ ونرحب بأي إجراءات تهدف إلى الحل السلمي"، وأضافت أن الحكومة الألمانية تدين كل أشكال التصعيد الموجود في المنطقة.
وكان الجيش الألماني قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تعليق تدريب الجنود العراقيين بسبب ما قال إنه التوترات الإقليمية المتزايدة.
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