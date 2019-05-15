وزارة الدفاع العراقية تنفي تعليق ألمانيا تدريب الجيش العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، تعليق ألمانيا تدريب الجيش العراقي.

وقال مدير إعلام الوزارة اللواء تحسين الخفاجي - في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن ألمانيا لم تعلق التدريب وهي مستمرة بالعمل مع وزارة الدفاع".

وأضاف الخفاجي: "أن ما حدث أن الموظفين أو الأشخاص الذي لا داعي لوجودهم تم سحبهم فقط".