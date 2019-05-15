رئيسة وزراء بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء سجن سيدة في إيران بتهمة التجسس

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أعربت رئيسة وزارة بريطانيا تيريزا ماي عن قلقها البالغ إزاء سجن سيدة كانت تعمل لدى المركز الثقافي البريطاني في إيران بتهم تتعلق بالتجسس لصالح لندن.

وقالت ماي - أمام البرلمان، حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم /الأربعاء/ - "إن الأمر مروع تمامًا. أشعر بقلق بالغ إزاء تطور الأحداث"، موضحة أن السيدة كانت تعمل لدى منظمة مشروعة تحاول تعزيز العلاقات بين الدولتين على نحو أحسن.

وأشارت إلى أن وزير خارجية بلادها يتعامل مع المسألة، وأن حكومتها ستضغط من أجل القضية والمخاوف التي أُثيرت بشأن هذا الصدد.

ونوهت الشبكة الأوروبية إلى أن السلطات الإيرانية قد صرحت - أول أمس - أنها قد حكمت على سيدة إيرانية بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، في الوقت الذي يشهد فيه توترات متصاعدة بين طهران وبعض الدول الغربية بشأن برامج إيران النووية والصاروخية.