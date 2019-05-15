بالصور.. محافظ قنا يقود حملة لإزالة الإشغالات

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظة قنا حملة لإزالة الإشغالات في عدد من شوارع مدينة قنا، رافقه خلالها اللواء عبد الله ابو النجا مساعد مدير أمن قنا ولفيف من رجال الشرطة من مباحث التموين وشرطة المرافق ومسئولي التموين والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

بدأت الحملة أعمالها بإزالة إشغالات الباعة الجائلين من أعلى مزلقان سيدي عبد الرحيم القنائي باستخدام معدات الوحدة المحلية وسط تأمين كامل من رجال الشرطة.

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وشدد "الهجان" على ضرورة إعادة الانضباط للشارع ومنع استيلاء المقاهي أو المحال التجارية أو الباعة الجائلين على الأرصفة وإحداث السيولة المرورية المرجوة أمام حركة السيارات والمشاة فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشارع القنائي.

واستكملت الحملة أعمالها بإزالة الإشغالات في شارع السهاريج ومنطقة السوق الفوقاني وشارع 23 يوليو وميدان الساعة.

وأشار "الهجان" إلى أن أعمال الحملة أسفرت عن تنفيذ 680 إزالة إدارية و790 حالة مضبوطات متنوعة، 420 حالة إشغال طريق، 240 مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، 107 مخالفة رخصة منتهية وعدم سداد رسوم تفتيش، 78 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 19 مخالفة نظافة، 18 مخالفة بيئية.