السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط رئيسي بعد هجوم وقع أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أفادت وكالة "بلومبرج"للأنباء نقلا عن مصدر مطلع، بأن السعودية استأنفت ضخ النفط عبر خط نفط رئيسي بعد الهجوم الذي استهدف أمس محطتي ضخ.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أكد أمس تعرض محطتي ضخ تابعتين لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة.

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة أمس أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة الهجوم. وأضافت أنه "بشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب، وتمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8".

وأعلن الحوثيون في اليمن المسؤولية عن الهجوم، وقالت مصادر حوثية إنه يأتي "رداً على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا".