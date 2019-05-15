الجزائر / عائلات مهاجرين "حراقة" تنظم وقفة إحتجاجٍ وتطالب بإعادة أبنائها من سجون تونس...

قررت عائلات المهاجرين الجزائريين المحتجزين في السجون التونسية، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية من أجل المطالبة بالتدخل لإعادة أبنائها القابعين في سجون تونس دون أي سبب، ومحاسبة السفير الجزائري هناك الذي إتهموه بالتقصير في حل القضية.

وحسب موقع "المهاجر نيوز" مساء أمس، الثلاثاء 14 ماي 2019، طالبت الأسر بضرورة إستدعاء حجار أمام القضاء لتقديم توضيحات بشأن موقف السفارة السلبي من توقيف شبان جزائريين في تونس، لاسيما أن شهود عيان أكدوا لوسائل الإعلام المحلية إحتجاز هؤلاء الشباب في السجون التونسية.

كما طالبت بفتح تحقيق قضائي في عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية بتونس والتي غالبا ما يشتكي الجزائريون من سوء خدماتها.

وتعتبر هذه الوقفة الثانية من نوعها حيث نظمت الأولى قبل عدة أيام وطالب المتظاهرون بإعادة المهاجرين المحتجزين في تونس دون أي شرط، بناء على سياسة حسن الجوار.

وأكدت عائلات المهاجرين أن أبناءها يقبعون في السجون دون أي سبب، حيث تم تلفيق تهم لا علاقة لهم بها.

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وقال عضو البرلمان الجزائري، جمعة رقاص إنه سافر إلى تونس، حيث تحرى بطريقة رسمية عن هؤلاء الشباب، كما زار سفير الجزائر بتونس عبد القادر الحجار وتحدث معه بشأن المفقودين.

وأشار إلى أنه راسل السلطات التونسية رسميا لمعرفة مصير هؤلاء الشباب، كما أجرى اتصالات مع بعض النواب التونسيين بهدف مناقشة القضية على مستوى البرلمان التونسي.

وكلف البرلماني الجزائري، محاميين اثنين أحدهما جزائري والآخر تونسي من أجل الدفاع عن هؤلاء الشبان والإفراج عنهم.

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طلبت من وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، التدخل من أجل حل قضية المفقودين الجزائريين في الأراضي التونسية، لاسيما أن كل المؤشرات تدل على وجودهم داخل السجون التونسية.