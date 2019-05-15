ارتفاع واردات المواد الغذائية على غرار الموز و مشتقات الحليب مقابل تراجع الصادرات

كشفت بيانات احصائية صدرت اليوم الثلاثاء ان قيمة الواردات الغذائية الى موفى أفريل 2019 قد بلغت حوالي 2158،8 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 18،6% بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق جراء ارتفاع واردات بعض المواد الغذائية على غرار القمح الصلب (22%) والقمح اللين (50%) والشعير (126%) والذرة الصفراء (32%) و ارتفاع وتيرة توريد مواد غذائية أخرى كمشتقات الحليب والشاي والموز بنسب ناهزت على التوالي 40 و 10%.
هذا و تقلصت قيمة واردات بعض المنتجات الغذائية الأخرى خلال هذه الفترة على غرار مادة السكر والزيوت النباتية والبطاطا على التوالي بنسبة 27 و7 و 64%.
يذكر أن قيمة الواردات الغذائية الى نهاية أفريل 2019 سجلت استقرارا في حدود 9،8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
من جهة اخرى، تقلصت الصادرات من المواد الغذائية بنسبة 12% نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون بنسبة 43% من حيث القيمة (579 م د مقابل 1016 م د) و 40% من حيث الكمية (65 ألف طن مقابل 107 ألف طن).
و سجل الميزان التجاري الغذائي عجزا بقيمة 364،8 مليون دينار ما يمثل 5،7% من إجمالي عجز الميزان التجاري.
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