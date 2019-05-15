السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب بعد الهجوم الحوثي

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع أن شركة "أرامكو" السعودية استأنفت اليوم ضخ النفط عبر خط أنابيب "شرق-غرب" بعد إغلاق مؤقت، إثر هجوم حوثي بواسطة طائرات "درون".

وأغلق الخط بعد استهداف الحوثيين، يوم الثلاثاء، بطائرات "درون" مفخخة، محطتين

لضخ النفط في خط الأنابيب، الذي يقوم بنقل الخام من حقول في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

وعلقت "أرامكو" على الحادثة قائلة إنها أوقفت ضخ النفط

عبر الخط، مشددة على أن ذلك لن يؤثر على إمداداتها من النفط والغاز إلى الأسواق الخارجية.

وعقب الهجوم، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن شركة "أرامكو" السعودية تقيم الأضرار، ووصف الهجوم بـ "الإرهابي والتخريبي". كما طمأن الفالح أسواق النفط العالمية وقال إن إنتاج وتصدير النفط السعودي مستمر دون انقطاع.