نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع أن شركة "أرامكو" السعودية استأنفت اليوم ضخ النفط عبر خط أنابيب "شرق-غرب" بعد إغلاق مؤقت، إثر هجوم حوثي بواسطة طائرات "درون".
وأغلق الخط بعد استهداف الحوثيين، يوم الثلاثاء، بطائرات "درون" مفخخة، محطتينلضخ النفط في خط الأنابيب، الذي يقوم بنقل الخام من حقول في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.
وعلقت "أرامكو" على الحادثة قائلة إنها أوقفت ضخ النفط
وعقب الهجوم، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن شركة "أرامكو" السعودية تقيم الأضرار، ووصف الهجوم بـ "الإرهابي والتخريبي". كما طمأن الفالح أسواق النفط العالمية وقال إن إنتاج وتصدير النفط السعودي مستمر دون انقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب بعد الهجوم الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.