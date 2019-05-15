مقتل 9 إرهابيين في عملية غربي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن مقتل 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" بعملية إنزال جوي، نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في صحراء وادي حوران بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان نشرته على

صفحتها في موقع "فيسبوك": "في عملية نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد مباشر من طيران الجيش والتحالف الدولي، نفذت قيادة العمليات الخاصة الأولىعمليات إنزال جوي وتعقب لفلول عصابات داعش الإرهابي في صحراء وادي حوران أسفرت عن مقتل 9 من إرهابيي داعش".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن تدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وأنفاق للتنقل والتخفي"، مشيرة إلى أن "العملية ما زالت مستمرة".