تركيا: مفاوضات مع واشنطن بشأن تكوين مجموعة عمل حول "إس-400"

كشفت وزارة الخارجية التركية، عن مفاوضات مستمرة بين أنقرة وواشنطن، بشأن تكوين مجموعة عمل مشتركة، معنية بقضايا حصول تركيا على أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "إس-400".
وقال وزير الخارجية التركي مولودتشاووش أوغلو: "لقد قدمنا اقتراحا بناء، وإذا كانت الولايات المتحدة تثق في نفسها، فعليها أن تقبل الاقتراح (بشأن إنشاء مجموعة عمل)".
ووفقاً لأوغلو، فإن اتخاذ القرار بشأن توافق أنظمة "إس-400" الروسية مع الطائرات الأمريكية "إف 35"، يجب أن يتخذ من قبل خبراء، مشيراً إلى ضرورة إشراك ممثلين عن حلف الناتو في مجموعة العمل.
وقد أكد مولود أوغلو، في وقت سابق أن بلاده لاتعتزم تأجيل عملية شراء منظومات "إس-400" الروسية.
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