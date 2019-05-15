المملكة تطالب مجلس الأمن بنزع سلاح الحوثي

وأكدت المملكة خلال رسالة وجهها المندوب الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أن هذه الممارسات الحوثية تقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي. وكانت الأمم المتحدة أكدت أن ميليشيات الحوثي الإيراني بدأت السبت الماضي، الانسحاب من جانب واحد من موانئ الحديدة، المطلة على البحر الأحمر خلال عملية تستمر 4 أيام، إلا أن الحكومة الشرعية شككت في مصداقية هذه الخطوة، كونها تخلو من المراقبة والتحقق المشترك من قبل الأمم المتحدة وممثلي الحكومة والمتمردين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة.
من جانبه، قال وزير خارجية بريطانيا إن الهجوم الحوثي على محطتي النفط السعودية خطأ ويقوض جهود حل الصراع في المنطقة
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