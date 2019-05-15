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إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم الأربعاءـ في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في شرق قطاع غزة، وذلك خلال إحياء الذكرى السنوية الـ 71 للنكبة الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية بأن 30 متظاهراً على الأقل أصيبوا بجروح، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، خلال المواجهات المستمرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال مسعفون إن العشرات من المتظاهرين أصيبوا أيضاً بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، ويجرى علاجهم ميدانياً.

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وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى خيام مسيرات العودة المقامة على طول شرق قطاع غزة، للمشاركة في "مليونية الأرض والعودة" التي دعت إليها "هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار" لإحياء ذكرى النكبة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تكثيف تواجد قواته في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، واتخاذ إجراءات داخلية تحسباً لوقوع "أعمال شغب" على خلفية يوم النكبة. 

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