مقتل 9 داعشيين بعملية عسكرية في محافظة الأنبار العراقية

أفادت مصادر عسكرية عراقية اليوم الأربعاء، بمقتل تسعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية إنزال جوي في وادي حوران في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار.

وقالت المصادر، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد مباشر من طيران الجيش والتحالف الدولي، نفذت عمليات إنزال جوي وتعقب في صحراء وادي حوران، أسفرت عن قتل تسعة من إرهابيي "داعش"، وتدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وأنفاق للتنقل والتخفي.

اقرأ أيضاً... الولايات المتحدة تحذر من "تهديدات وشيكة" لقواتها في العراق