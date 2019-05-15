فرنسا تدين هجمات الحوثيين على منشآت نفطية سعودية

أدانت فرنسا اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات بدون طيار مفخخة، والذي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في المملكة العربية السعودية. وقالت أجنيس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن "هجمات طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين تصرف غير مقبول يهدد الأمن الإقليمي"، وقالت "تدين فرنسا بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها"، مضيفة أن "هذه الهجمات التي تقوض أمن السعودية واستقرار المنطقة تصرف غير مقبول". اقرأ أيضاً: الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ بترول بالرياض

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