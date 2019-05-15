ألمانيا تعلّق عمليات التدريب العسكري في العراق

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعلّق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
وأضاف أن "ليس لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران"، مضيفاً أن برامج التدريب يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة".
وكان موقع مجلة "فوكوس" الإلكتروني، قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.
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