عُمان تدين العمليات التخريبية التي استهدفت سفناً قرب المياه الإقليمية للإمارات

تابعت وزارة خارجية سلطنة عُمان اليوم الأربعاء، "باهتمام الحوادث التي تعرضت لها عدد من السفن التجارية قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
وأعربت في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، ونشرته وكالة الأنباء العُمانية، "عن أسفها البالغ ورفضها لتلك الحوادث غير المسؤولة، لتؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أي مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة".
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