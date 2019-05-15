كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 24 ضابط شرطة في مظاهرة للعاطلين عن العمل في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب ما لا يقل عن 24 ضابط شرطة، من بينهم أربعة في حالة خطيرة، في وسط الجزائر خلال أعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين العاطلين عن العمل، وفقًا لما نقلته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقام الشباب العاطلون عن العمل – الذين يطالبون بوظائف – بمنع الوصول إلى شركة نفط في ولاية تنركوك على بعد 800 كم تقريبًا من جنوب الجزائر منذ منتصف شهر ابريل، مما أدى إلى شلل أنشطتها.

وكانت قوات الأمن قد طردت المتظاهرين يوم الثلاثاء، حيث توجهوا عقب ذلك إلى منطقة أخرى في المدينة وأقاموا جدارًا للوصول إلى البلدية والمقاطعة الفرعية.

وقد أدى تدخل الشرطة لتحرير المباني إلى مواجهات مع المتظاهرين الذين أضرموا النيران في المقاطعة الفرعية وسرقوا المعدات. ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والتي استخدمت بدورها الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما أُصيب العديد من المتظاهرين بجروح.