كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تغلق التحقيق ضد طاقم إنقاذ أسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط قاض في صقلية بإيطاليا تحقيقًا ضد عضوين من مجموعة المساعدات الأسبانية Proactiva Open Arms، وقد نشأ ذلك عن مواجهة العام الماضي عندما رفض الطاقم تسليم 218 مهاجرًا تم إنقاذهم في البحر إلى خفر السواحل الليبي.

ورحبت منظمة Proactiva - وهي منظمة غير حكومية - بقرار اليوم الأربعاء، لإسقاط التحقيق ضد منظمة إجرامية والمساعدة في الهجرة غير الشرعية، واصفة إياه بأنه: "خطوة إضافية نحو الحقيقة". وذكرت المنظمة، أنها تعمل دائمًا وفقًا للأدوار الدولية.

تم نقل المهاجرين، الذين تم إنقاذهم قبالة ليبيا في المياه الدولية، إلى ميناء صقلية في مارس الماضي، وتم حجز السفينة لفترة قصيرة.

تأتي القضية، في وقت يتزايد فيه الإحجام في إيطاليا عن قبول المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، وهو موقف صارم بعد انتخاب حكومة شعبية.