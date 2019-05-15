كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطلق حرب شعبية على أمريكا .. وتصف إدارتها بالمتغطرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين استعدادها لشنّ "حرب الشعب" على الولايات المتحدة، وألقت باللوم على حرب التعريفات الجمركية المكثفة التى أطلقها الرئيس دونالد ترامب " وما وصفته بالجشع والغطرسة".

وفي تعليق جديد نشرته جلوبال تايمز، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وصفت بكين الحرب التجارية بأنها تكريس لسلطة الفرد الواحد والفريق الواحد، بالإشارة إلى ترامب وإدارته دون تسمية أسماء.

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وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب اختطفت مصالح جميع الشعب الأمريكي لخوض الحرب مع الصين.

كما زعم العمود، الذي نُشر يوم الاثنين، أن واشنطن "تكذب بلا توقف طوال الحرب" لأن فريق ترامب "لن يشعر بوجود دوافع".

وتم كتابة العمود استجابة لتعليق أدلى به كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض يوم الأحد حول من سيدفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على البضائع الصينية.