كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الكازاخي بالقاهرة يهنئ المصريين بذكرى العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ السفير أرمان إيساغلييف، سفير كازاخستان في مصر وأعضاء السفارة جميع المصريين بمناسبة العاشر من رمضان.

وقال "إنه يوم النصر في حرب أكتوبر، وكل سنة وانتم طيبون!!! لقد كان هذا اليوم يوما حاسما في تاريخ مصر والأمة العربية والإسلامية، والذي سجل فيها كثير من الانتصارات".

ومن أهم الأحداث التي حدثت في مصر - معركة المنصورة التي تغلبت فيها مصر على الحملة الصليبية، في عام 1250 بقيادة الظاهر بيبرس.

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رغم أنه لم يكن اتابيكا للجيش المصري آنذك فقد قاد المصريين للنصر بإستفزاز الصليبيين للخروج من حصونهم فوقعوا في فخ أدت إلى أسر لويس التاسع، ملك فرنسا وعدد كبير من الصليبيين.

تعتبر هذه المعركة، التي لعب فيها بيبرس وقلاوون من ضمن المماليك البحريين دورا أساسيا، معركة حاسمة وبداية النهاية للحملات الصليبية وطردهم من مصر والشام على السنوات التالية أثناء حكم بيبرس وقلاوون.

ولد بيبرس وقلاوون ومعظم البحريين في كازاخستان المعروفة آنذاك "بلاد القبجاق" ووصلوا مصر كعبيد للايوبيين ولكن سرعان ما أخذوا زمام مصر والشام أثناء الاوقات الصعبة.

يعتبر السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس رمزا العلاقات الكازاخية المصرية، حيث يتم حاليا ترميم جامعه الكبير في القاهرة بتمويل مشترك.