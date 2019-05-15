كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تأمر موظفي السفارة غير الأساسيين بمغادرة العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة سفارة بغداد وقنصلية أربيل، في إطار التوترات المتزايدة مع دولة إيران المجاورة.

وقد زادت واشنطن من الضغوط على طهران خلال الأيام الأخيرة، وعززت تواجدها العسكري في الخليج، بسبب تهديدات "مثيرة للقلق" و"إشارات واضحة" للاستعدادات الإيرانية لشن هجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي تحذير أمني نُشر على موقعها الإلكتروني، أوضحت الخارجية أنها أمرت الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين بالرحيل من سفارة بغداد وكذلك قنصلية أربيل.

Advertisements

وأضاف التحذير: "خدمات التأشيرة المعتادة في كلا الموقعين قد تم تعليقها مؤقتًا"، موضحًا أن "الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات طارئة للمواطنين الأمريكيين في العراق".

كما حذرت الخارجية الأمريكية المسافرين من التوجه إلى العراق، حيث أن "العديد من الجماعات الإرهابية والمتمردة نشطة في العراق وتهاجم بشكل منتظم قوات الأمن العراقية والمدنيين".

وتابعت: "الميليشيات الطائفية المعادية للولايات المتحدة يمكنها أيضًا أن تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق".