كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام مبعوث قطر فصائل غزة بالتصعيد يغضب الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت تصريحات السفير القطري محمد العمادي غضب فصائل فلسطينية في غزة، بعدما اتهم حركة "الجهاد الإسلامي" بافتعال مشكلة مع إسرائيل.

فقد طالب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة المبعوث القطري بتقديم الاعتذار على التصريحات التي أدلى بها أمس، والتي حمل فيها الحركة المسؤولية عن التصعيد الأخير.

وقال النخالة في تصريح صحفي إن "المبعوث القطري الذي تجاوز فيها مهمته الإنسانية".

Advertisements

وشدد النخالة على رفضه بأي حال من الأحوال تصريحات العمادي غير المسؤولة وطالبه بالاعتذار على هذا التدخل.

يشار إلى أن السفير العمادي حمل حركة الجهاد الإسلامي مسؤولية التصعيد الأخيرة في قطاع غزة وقال: "إن حركة حماس وإسرائيل غير معنيتين بالتصعيد"، وقدم الشكر للمبعوث الأممي نيكولا ميلادينوف على جهوده في التوصل لتهدئة.

بدورها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن التصريحات التي أدلى بها العمادي، التي أراد من خلالها ضرب الوحدة الوطنية لهو أسلوب يمارسه الاحتلال.