كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقاد حاد لنائب بولندي بعد محاولته تبرير تصرفات كاهن أدين بالاعتداء الجنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطالب نواب المعارضة في بولندا، بأن يتوقف عضو الحزب الحاكم عن العمل في قوانين جديدة للحد من الإساءة الجنسية للقُصّر، بعد محاولته تبرير تصرفات كاهن أُتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

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وقال نواب المعارضة، إن المدعي ستانيسلاف بيوتروفيتش، الذي يرأس لجنة العدالة في البرلمان، ينبغي استبعاده من المناقشات البرلمانية لأنه يُزعم أنه حاول التهوين من أفعال كاهن أُدين لاحقًا وسُلم بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة اللمس والتقبيل بشكل غير لائق لفتيات قصر.

وأعلنت الحكومة المحافظة، أنه يجب زيادة عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال في أعقاب الكشف الأخير عن الاعتداء على الكنيسة. ويناقش البرلمان هذا الموضوع، اليوم الأربعاء.