كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألاباما تحظر الإجهاض حتى فى حالة الاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر مجلس شيوخ ولاية ألاباما مشروع قانون يحظر جميع حالات الإجهاض تقريبًا، باستثناء فقط حماية صحة الأم، كجزء من جهد متعدد الولايات لجعل المحكمة العليا في الولايات المتحدة تعيد النظر في حق المرأة الدستوري في الإجهاض.

وكان مجلس النواب في ولاية ألاباما قد وافق على مشروع قانون الإجهاض الأكثر صرامة في البلاد، وسيذهب الآن إلى الحاكمة الجمهورية كاي آيفي ، التي أخفقت في التعليق على ما إذا كانت ستوقع ، لكنها معارضة قوية للإجهاض.

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ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، يسري مفعول القانون، الذي أقر 25-6 ، بعد ستة أشهر من توقيعه من قبل الحاكم، لكن من المؤكد أنه سيواجه تحديًا قانونيًا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من الجماعات التي تعهدت بمقاضاتها.

وتم تقديم تشريع لتقييد حقوق الإجهاض هذا العام في 16 ولاية، وقّع أربعة من حكامها على مشاريع قوانين تحظر الإجهاض إذا أمكن اكتشاف نبضات قلب جنينية.

ويذهب مشروع قانون ألاباما إلى أبعد من ذلك ، حيث يحظر الإجهاض في أي وقت. من يرتكبون عمليات الإجهاض يرتكبون جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 99 سنة ، رغم أن المرأة التي تتعرض للإجهاض لن تكون مسؤولة جنائيا.