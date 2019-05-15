خلاف حول فتاة يدفع طالب مغربي لقتل زميله في الصين.. المتهم يواجه الإعدام!

أقدم شاب مغربي يتابع دراسته بمدينة ووهان شرق الصين على تنفيذ جريمة بشعة في حق زميل له، هو مغربي أيضا، ويشاركه السكن، وفق ما أكدته مصادر إعلامية.

وأفادت ذات المصادر أن الشاب المغربي المنحدر من مدينة طنجة، قد وجه ليلة السبت الماضي، طعنات قاتلة، إلى صديقه الذي يتقاسم معه نفس الشقة، قبل أن يتم اعتقاله في وقت لاحق.

وحدد طبيب شرعي بالمدينة الصينية المذكورة، يوم الإثنين الماضي، سبب وفاة الشاب المغربي بكونها ناتجة عن عدة طعنات وجهت إليه بسكين على مستوى العنق، وفق ما أكده مصدر من العاصمة بيكين، لموقع “article19” رفض كشف هويته.

وصنف المصدر ذاته الواقعة كونها “جريمة عاطفية” ودافعها “الغيرة” حول إحدى الفتيات، الأمر الذي تسبب في نشوب شجار بين الضحية والجاني ضمن حفلة أقيمت ليلة السبت وحضرها 3 طلبة مغاربة آخرين، قبل أن يتطور الأمر إلى جريمة.

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وأضاف بأن الشبان الثلاثة الآخرين قد جرى الإستماع إليهم، والإحتفاظ بهم رهن الإعتقال في انتظار أن يمثلوا للشهادة أمام السلطات القضائية.