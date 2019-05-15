كان على متن دراجته.. غرق شاب في قناة للري ضواحي مراكش يستنفر السلطات

في حادث مروع، سقط، قبل ساعات من صباح اليوم، شاب بقناة الري، بمنطقة “آيت فاسكا” بالحوز، ضواحي مدينة مراكش، بعد أن هوت به دراجته النارية التي كان يقودها بجانب القناة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن فرقة خاصة بالإنقاذ، التابعة للوقاية المدينة بالحوز، لا زالت تواصل البحث عن جثة الهالك.
وعزت المصادر ذاتها، أسباب الحادث، إلى إنعدام الإنارة العمومية، بالمنطقة، وحواجز الوقاية، إضافة إلى السرعة المفرطة.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات وقوع الحادثة، والبحث عن جثة الضحية لانتشالها من القناة.
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