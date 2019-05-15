المغرب التطواني يراسل جامعة الكرة ويشكك في نتيجة الكوكب وبرشيد

وجه أعضاء المكتب المديري لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، مراسلة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لفتح تحقيق فيما اعتبروه تساهلاً لفريق يوسفية برشد مع الكوكب المراكشي، لتحقيق الأخير للفوز بالجولة 28 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وحسب بلاغ للمكتب المديري لـ “الماط”، فإن المراسلة طالبت أيضا جامعة الكرة بالتدخل السريع، حرصاً منها على مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، خلال المباراتين المقبلتين بالدوري، واللتين ستحسمان رسمياً في هوية الناديين اللذين سيغادران قسم الأضواء رسمياً.

واستندت مراسلة الفريق التطواني على مجموعة من النقاط، بداية من العرض الذي شبهته بالهزيل لفريق يوسفية برشيد، واحد من الأندية التي قدمت موسماً جيداً وأداء كبيرا منذ عودتها للتنافس بقسم الكبار.

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كما شدد المراسلة على ضرورة الوقوف على الأخطاء التحكيمية مجدداً التي عانى منها “الماط”، في كل من مباراة شباب الريف الحسيمي، وأولمبيك أسفي، وحسنية أكادير، عندما تسبب طرد لاعبيه من حرمان الفريق من تواجدهما في لقاء غزالة سوس.

وعرج أيضاً المكتب المديري على البرمجة مطالباً ببرمجة المباريات الخمس الأخيرة للموسم الرياضي الجاري في نفس التوقيت، من أجل إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة حسب ممثل الحمامة البيضاء.

ويصارع المغرب التطواني في آخر ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وتحديداً بالمركز ما قبل الأخير برصيد 28 نقطة، يسبقه الكوكب المراكشي بـ29 نقطة، أما الجيش الملكي، فقد جمع ولحدود الدورة الـ28، 31 نقطة، في حين شباب الريف الحسيمي يقبع أخيرا بـ24 نقطة، ليصبح أبرز فريق وضع قدمه الأولى بالقسم الوطني الثاني.