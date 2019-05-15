حوادث اغتصاب الأطفال تتكرر في وزان.. إلقاء القبض على عشريني اغتصب قاصرا

ألقت عناصر الدرك الملكي في “المجاعرة” التابعة لسرية الدرك في وزان، بداية الأسبوع الجاري، القبض على شاب عشريني، ينحدر من جماعة “تروال” مشتبه فيه باغتصاب فتاة قاصر، تبلغ من العمر 12 سنة، وتتابع دراستها في السنة الأولى إعدادي.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المشتبه فيه وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، في تطوان.

وفي تفاصيل القضية أن الشاب المشتبه فيه استغل غياب أسرة الضحية، قبل أيام، إذ انقض عليها في محاولة اغتصابها بالقوة.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسرة الضحية تقدمت بشكاية في الموضوع إلى مصالح الدرك الملكي في المجاعرة.

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يذكر أن المتهم سبق أن أدين بتهمة اغتصاب شابة، وقضى على إثرها مدة في السجن، حيث تزوجها بعد ذلك، وقام بتطليقها فيما بعد.

وقال نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، في حديثه مع “اليوم24″، إن هذه الحادثة تنضاف إلى حوادث اغتصاب أخرى، عرفها إقليم وزان في الكثير من المرات.

وطالب رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، “بتشديد الأحكام القضائية في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء على الأطفال، ليكونوا عبرة لباقي الوحوش الآدمية، التي تنهش أعراض أطفالنا حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مرات متعددة”، بحسب تعبيره.

وطالب المتحدث ذاته “الأسرة بضرورة فضح هذه الممارسات الخطيرة، التي تخلف جروحا غائرة في نفوس من تعرض للاغتصاب، وعدم التستر عليها بدعوى أعراف اجتماعية، تميل إلى ستر مثل هذه المآسي”.