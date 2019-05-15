تعرف على تفاصيل قرعة البطولة العربية للمنتخبات والاندية

وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة بحضور كل من محمد روراوة، رجاءالله السلمي، وطلال آل الشيخ، وهاني أبوريدة، وعبد الله الجنيبي، ومبارك الضفيان.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن "اللجنة المنظمة للبطولة اقترحت أن تسحب قرعة دور الـ32 في تموز المقبل، وتُجرى منافساته في الفترة من 20 أب إلى 6 تشرين الاول 2019".



وأضافت: "على أن تجرى قرعة دور الـ16 في الثامن من تشرين الاول، وتنطلق منافساته في 18 تشرين الاول وتنتهي في الثلاثين من تشرين الثاني".

وتابعت: "وبالنسبة لقرعة الأدوار من الثمانية إلى النهائي اقترحت اللجنة سحبها في الأول من كانون الاول المقبل، على أن تلعب منافسات دور الثمانية ابتداءً من 13 كانون الاول إلى نهاية كانون الثاني، ودور الـ4 من 5 شباط إلى نهاية آذار، والنهائي خلال أيام 16 ـ 17 ـ 18 نيسان 2020".



وعن البطولة العربية الخاصة للمنتخبات، أوضحت اللجنة: "الاتحاد رصد 27 مليون دولار للبطولة المقترحة للمنتخبات والتي قسمها إلى قسمين، الأول يتأهل 10 منتخبات بشكل مباشر إلى دور الـ 16 حسب التصنيف من 1 إلى 10".

والثاني تجرى تصفياته بين 12 منتخباً بطريقة الذهاب والإياب "خروج المغلوب" حسب تصنيف "فيفا" من 11 إلى 22 بحيث تتأهل 6 منتخبات تنضم إلى منتخبات القسم الأول، وتُجرى هذه البطولة على مدار 18 شهرًا.

يذكر أن النجم الساحلي التونسي هو من توج بالنسخة الأولى على حساب الهلال السعودي من البطولة العربية للأندية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد.

