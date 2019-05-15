الثقافة البرلمانية تطالب الحكومة بحظر الالعاب التي تهدد السلم المجتمعي

وقالت رئيسة اللجنة سميعة الغلاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مننه، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب صادقت على القرار رقم 40 استنادا لاحكام المادة (59) ثانياً من دستور جمهورية العراق، والذي نص على حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة الالعاب الالكترونية او المتاجرة بها كالبوبجي والفورتنايت والحوت الازرق والالعاب السائدة والمماثلة لها"، مشيرة الى أن "تلك الالعاب تهدد الامن المجتمعي والاخلاقي والتربوي والتعليمي لشرائح المجتمع العراقي كافة".
وأضافت الغلاب، أن "القرار اتخذ لاسباب عديدة اهمها ان تلك الألعاب الإلكترونية تخلف آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي، فضلا عن انها أصبحت تؤثر على المستوى الاجتماعي والنفسي والتربوي لكل من يمارسها".
وأضافت الغلاب، أن "القرار اتخذ لاسباب عديدة اهمها ان تلك الألعاب الإلكترونية تخلف آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي، فضلا عن انها أصبحت تؤثر على المستوى الاجتماعي والنفسي والتربوي لكل من يمارسها".
يشار الى أن مجلس النواب صوت، في (17 نيسان 2019)، بالإجماع على حظر الألعاب الالكترونية التي تحرض على العنف.
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