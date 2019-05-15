هولندا تعلق مهامها في العراق لأسباب أمنية

وأضافت أن "الحديث يدور عن العسكريين الهولنديين الذين يقومون بتدريب القوات العراقية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، إلى جانب قوات أجنبية أخرى، وبينها ألمانيا".
وكانت وسائل إعلام قد أفادت، اليوم الأربعاء، بقيام الحكومة الألمانية بسحب قواتها التدريبية من العراق وتعليق تدريبات الجيش العراقي بسبب "زيادة التوتر في المنطقة".
وردّ مدير إعلام وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي في بيان مقتضب بالقول إن "ألمانيا لم تعلّق التدريب وهي مستمرة بالعمل مع وزارة الدفاع".
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