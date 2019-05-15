وقال مدير إعلام الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ألمانيا لم تعلّق التدريب وهي مستمرة بالعمل مع وزارة الدفاع".
وأضاف الخفاجي، أن "ما حدث ان الموظفين أو الأشخاص الذي لا داعي لوجودهم تم سحبهم فقط".
وكانت وسائل إعلام قد أفادت، اليوم الأربعاء، بقيام الحكومة الألمانية بسحب قواتها التدريبية من العراق وتعليق تدريبات الجيش العراقي بسبب "زيادة التوتر في المنطقة".
وأضاف الخفاجي، أن "ما حدث ان الموظفين أو الأشخاص الذي لا داعي لوجودهم تم سحبهم فقط".
وكانت وسائل إعلام قد أفادت، اليوم الأربعاء، بقيام الحكومة الألمانية بسحب قواتها التدريبية من العراق وتعليق تدريبات الجيش العراقي بسبب "زيادة التوتر في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع توضح حقيقة تعليق ألمانيا تدريب الجيش العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.