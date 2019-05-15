الدفاع توضح حقيقة تعليق ألمانيا تدريب الجيش العراقي

وقال مدير إعلام الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ألمانيا لم تعلّق التدريب وهي مستمرة بالعمل مع وزارة الدفاع".

وأضاف الخفاجي، أن "ما حدث ان الموظفين أو الأشخاص الذي لا داعي لوجودهم تم سحبهم فقط".



وكانت وسائل إعلام قد أفادت، اليوم الأربعاء، بقيام الحكومة الألمانية بسحب قواتها التدريبية من العراق وتعليق تدريبات الجيش العراقي بسبب "زيادة التوتر في المنطقة".