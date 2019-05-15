شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تطالب موظفي الحكومة الغير الأساسيين مغادرة العراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (النشر الإلكتروني)قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد في بيان ليها اليوم (الأربعاء) إن وزارة الخارجية أمرت «موظفي الحكومة غير الضروريين» في العراق بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن"
وفي إشارة للسفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل، قالت «خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتا. وإن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في العراق».
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