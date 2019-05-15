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أرامكو تستأنف ضخ النفط عبر الأنبوب الذي استهدف أمس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن "أرامكو" استأنفت، اليوم الأربعاء، ضخ النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب بعد إغلاق مؤقت عقب هجوم إرهابي بطائرات درون استهدف أمس محطتي ضخ قرب الرياض.

وكانت السعودية أعلنت أمس وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ بتروليتين تابعتين لشركة #أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأعلنت شركة "أرامكو" أن إيقاف ضخ #النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي، تم كإجراء احترازي، مؤكدة استمرار إمدادات عملاء #السعودية من النفط الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث.

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