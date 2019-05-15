شكرا لقرائتكم أرامكو تستأنف ضخ النفط عبر الأنبوب الذي استهدف أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن "أرامكو" السعودية استأنفت، اليوم الأربعاء، ضخ النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب بعد إغلاق مؤقت عقب هجوم إرهابي بطائرات درون استهدف أمس محطتي ضخ قرب الرياض.
وكانت السعودية أعلنت أمس وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ بتروليتين تابعتين لشركة #أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.
وأعلنت شركة "أرامكو" أن إيقاف ضخ #النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي، تم كإجراء احترازي، مؤكدة استمرار إمدادات عملاء #السعودية من النفط الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث.
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